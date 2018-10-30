Тыквенные эмоции накануне Хэллоуина: удивительная фотолента

В ночь на 31 октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин (Halloween) — праздник, уходящий корнями к традициям древних кельтов, главным символом которого выступает тыква.

Праздник отмечается накануне Дня всех святых (1 ноября), а также Дня всех усопших верных (2 ноября).

Традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября зародилась примерно в XVI веке. Дети и взрослые в тканевых масках ходили от одного дома к другому, требуя от хозяев угощение и мелко шаля. Тогда они и начали носить с собой вырезанный из тыквы "светильник Джека".

Изначально костюмы на Хэллоуин были образами уродливых исхудалых лиц людей, что выглядело уныло и пугающе. Но уже к началу 2000 костюмы все более приобретали яркие образы и сам праздник превратился в шоу.

Сегодня наряжаться можно в сказочных героев, причем даже в положительных персонажей сказок и киноисторий, а сами тыквы стали настоящими произведениями искусства.

Фотолента Sputnik Армения передает тыквенные эмоции в духе Хэллоуина.