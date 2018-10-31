Октябрь в объективе: лучшие фото Sputnik за месяц

Минувший месяц был богат на события, которые не остались без внимания фотографов Sputnik. Смотрите в фотоленте лучшие снимки октября.
Самые главные события уходящего месяца на кадрах фотокорреспондентов Sputnik.
Минувший месяц был богат на события, которые не остались без внимания фотографов Sputnik. Смотрите в фотоленте лучшие снимки октября.
В Дурипше полным ходом идет сбор винограда. Здесь, у самого въезда в село, под платанами раскинулись виноградные плантации сельчан Алхаса Кварацхелия и Даура Халваш.
В ночь на 31 октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин (Halloween) — праздник, уходящий корнями к традициям древних кельтов, главным символом которого выступает тыква.
Лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта и через несколько минут пропал с радаров диспетчеров. Позднее у берегов Западной Явы были найдены крупные обломки, подтверждающие крушение лайнера.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
На заседании Кабинета министров Абхазии 30 октября был принят проект Республиканского бюджета на 2019 год, согласно которому бюджет МЧС остался на уровне 2018 года – 160 миллионов рублей.
О том, какие проблемы испытывают национальные общины в Абхазии, почему часть жителей республики покидают страну, обсудили на круглом столе "Роль национальных общин в развитии Республики Абхазия".
Абхазские и российские пограничники подвели итоги курортного сезона на плановой встрече представителей Пограничной службы ФСБ России и Пограничного отряда Службы Госбезопасности Абхазии, которая состоялась в Цандрипше.
Согласно правилам безопасности, ребенок в едущей машине должен находиться в детском кресле. Однако в Южной Осетии на это закрывают глаза.
С помощью железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан сможет экспортировать свою ненефтяную продукцию, считает эксперт.
Мосгордума поддержала инициативу об установке памятника основателю Союза архитекторов СССР, главному архитектору Москвы Каро Алабяну.
Звезда бокса Рой Джонс-младший опубликовал на своей странице видеоприглашение от сварщика из Шымкента.
За голову командира "2-го мусульманского батальона" моджахеды предлагали миллион долларов – Sputnik о малоизвестных страницах Афганской войны.
В Минске случайный знакомый украл у приезжего из Гомеля деньги, который тот пять лет копил на операцию, и попал на видео.
Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.
Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.
Президент России Владимир Путин встретился с молдавским лидером Игорем Додоном и отметил пользу сближения Молдовы с ЕАЭС.
В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе 19 века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Узбекистана арестовали фермеров, которые хотели заработать, перемешав пять тонн песка и глины с хлопком.
Кандидат на должность министра обороны Эстонии от консерваторов заявил, что знает, как повысить боеспособность армии республики.
Согласно правилам безопасности, ребенок в едущей машине должен находиться в детском кресле. Однако в Южной Осетии на это закрывают глаза.
С помощью железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан сможет экспортировать свою ненефтяную продукцию, считает эксперт.
Мосгордума поддержала инициативу об установке памятника основателю Союза архитекторов СССР, главному архитектору Москвы Каро Алабяну.