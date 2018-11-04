Как выглядит самая отвратительная еда в мире

В шведском городе Мальме открылся музей, где собрали самые странные блюда со всего света. На выставке представлено 80 самых отвратительных продуктов в мире

В музее выставляются самые "неоднозначные" блюда со всего мира: от протухшего мяса акулы — хаукарль, которое является деликатесом в Исландии, до южно-азиатского зловонного фрукта дуриана, который в Сингапуре даже запрещено провозить в общественном транспорте.

В качестве "экспонатов" также представлены шведская консервированная квашенная сельдь, зажаренная морская свинка из Перу, популярный на Сардинии сыр с личинками и гениталии быка.