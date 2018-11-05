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Золотые пейзажи и яркий урожай: осень в Абхазии

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  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
  • Осень в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Золотая пора в Абхазии обычно наступает поздно. Об этом напоминает не только бабье лето, но и яркие краски неувядающих цветов.

Осень в Абхазии стремительно окрашивает природу в яркие краски, а в воздухе уже чувствуется аромат мандарин и фейхоа. Sputnik также попал под обаяние золотой поры и подготовил для читателей осеннюю фотоленту.

Осень в Абхазии пора "золотых" пейзажей. Леса и предгорья сочетаются с оранжевым закатом на побережье и только пальмы остаются вечно-зелеными и влекут к себе последних туристов, которые не прочь понежится на солнце. Самые смелые даже купаются в море. 

Особого внимания заслуживает осенний урожай в Абхазии. Запах оранжевых мандарин и хурмы, зеленых фейхоа и винограда разных сортов сочетается в воздухе и манит к себе. Голову вскружить могут не только новые краски, но и свежее вино – мачар, «подоспевшее» как раз к первым холодам.  Словом, осень в Абхазии — настоящая находка для тех, кто еще не готов окунуться в хандру и жаждет ярких впечатлений.

Теги:
осень в Абхазии, осень, Абхазия


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