Золотые пейзажи и яркий урожай: осень в Абхазии

Осень в Абхазии стремительно окрашивает природу в яркие краски, а в воздухе уже чувствуется аромат мандарин и фейхоа. Sputnik также попал под обаяние золотой поры и подготовил для читателей осеннюю фотоленту.

Осень в Абхазии пора "золотых" пейзажей. Леса и предгорья сочетаются с оранжевым закатом на побережье и только пальмы остаются вечно-зелеными и влекут к себе последних туристов, которые не прочь понежится на солнце. Самые смелые даже купаются в море.

Особого внимания заслуживает осенний урожай в Абхазии. Запах оранжевых мандарин и хурмы, зеленых фейхоа и винограда разных сортов сочетается в воздухе и манит к себе. Голову вскружить могут не только новые краски, но и свежее вино – мачар, «подоспевшее» как раз к первым холодам. Словом, осень в Абхазии — настоящая находка для тех, кто еще не готов окунуться в хандру и жаждет ярких впечатлений.