Первое: кадры истории Абхазского телевидения

Во всех уголках Апсны с голубого экрана впервые раздались волнующие звуки известной народной песни, ставшие позывными Абхазского телевидения. Первой передачей на АТ стала "Амшеикушара" – ежедневный выпуск новостей.
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения, которое уже прошло 40-летний путь.
Во всех уголках Апсны с голубого экрана впервые раздались волнующие звуки известной народной песни, ставшие позывными Абхазского телевидения. Первой передачей на АТ стала "Амшеикушара" – ежедневный выпуск новостей.
Генеральная репетиция торжественного марша, посвященного 77 годовщине парада 1941 года, состоялась на Красной площади в Москве в понедельник 5 ноября.
Осень в Абхазии стремительно окрашивает природу в яркие краски, а в воздухе уже чувствуется аромат мандаринов и фейхоа. Sputnik также попал под обаяние золотой поры и подготовил для читателей осеннюю фотоленту.
Осторожно, некоторые фотографии могут надолго отбить аппетит.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба 6 ноября подписал Указ о присвоении почетного звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" в честь 40-летия Абхазской телерадиокомпании.
О том, как в Ачандаре проходят съемки телесериала "За первого встречного", кто из звезд российского кино приехал в республику и как их встретила страна души, читайте в материале Sputnik.
Первый выпуск новостей на абхазском языке состоялся 6 ноября 1978 года, этот день считается днем рождения Абхазского телевидения.
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Осетинские дзюдоисты завоевали пять золотых наград на турнире среди юниоров во Владикавказе.
В Баку горит незаконная свалка около озера Ганлыгёль: токсичное облако душит жителей столицы. Какова реакция Минэкологии?
МИД Армении изучает происхождение сведений о якобы связанной с международной контрабандой деятельности посла в Германии.