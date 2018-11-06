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Первое: кадры истории Абхазского телевидения

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  • Первой программой на АТ стал выпуск новостей Амшеикушара - выпуск новостей.
  • Писатель Фазиль Искандер в гостях у абхазского телевиидения
  • 6 ноября 1978 года дикторы Абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. Так началась история Абхазского ТВ.
  • Предпосылкой создания Абхазского телевидения (АТ) стали политические события в республике в 1977-1978 годах.
  • Первый прямой эфир — это был телемост Лыхны - Токио, когда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия общались с нашим лыхненским старцем.
  • Сегодня Абхазское телевидение - одно из ведущих СМИ страны, которое вещает на всю республику.
  • Само слово Амшейкушара придумал сотрудник АГТРК Рауль Ласурия, а позже оно вошло в лексикон всех жителей страны.
  • После войны АТ переехало в здание бывшего санатория Закавказского военного округа в Сухуме, где располагается и по сей день.
  • . Самым экстремальным периодом работы Абхазского телевидения стали 1992-1993 годы. В первый день войны сотрудники телевидения были эвакуированы в Гудауту.
  • Сотрудники АТ все 413 дней войны сражались на информационном фронте.
  • Была и передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой снимали парады или какие-либо важные события.
  • Практически с первых дней на АТ была создана первая студия звукозаписи.
  • Открытия национального СМИ фактически добились в результате народных волнений, когда абхазское население в очередной раз выступило против попрания прав народа и ограничения его национальной свободы и самостоятельности со стороны руководства Грузии.
© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников
Первой программой на АТ стал выпуск новостей "Амшеикушара" - выпуск новостей.
На фото: режиссер Амиран Гамгия.

6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения, которое уже прошло 40-летний путь.

Во всех уголках Апсны с голубого экрана впервые раздались волнующие звуки известной народной песни, ставшие позывными Абхазского телевидения. Первой передачей на АТ стала "Амшеикушара" – ежедневный выпуск новостей.

Теги:
юбилей, АГТРК, Абхазия


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