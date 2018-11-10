Пожар в гипермаркете "Лента": кадры питерского происшествия

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8:30.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание. В 12.00 ранг пожара понижен до №1, ликвидировано открытое горение.

При эвакуации из торгового объекта пострадал сотрудник "Ленты", который получил незначительные ушибы. Компания добавила, что сотрудник "Ленты" после осмотра медиков был отправлен домой. Сумма ущерба от пожара уточняется, магазин будет восстановлен.