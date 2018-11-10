22:49 10 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.85
  • EUR75.81
Поиск
Фото

Пожар в гипермаркете "Лента": кадры питерского происшествия

Получить короткую ссылку
47 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
  • Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8:30.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8:30.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание. В 12.00 ранг пожара понижен до №1, ликвидировано открытое горение.

При эвакуации из торгового объекта пострадал сотрудник "Ленты", который получил незначительные ушибы. Компания добавила, что сотрудник "Ленты" после осмотра медиков был отправлен домой. Сумма ущерба от пожара уточняется, магазин будет восстановлен.

Теги:
пожар, МЧС РФ, Санкт-Петербург, Россия


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

  • Сувенирная купюра номиналом 0 евро
    Запад не поможет

    В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
Пожар в гипермаркете "Лента": кадры питерского происшествия
Выступление китайских пилотов на истребителях J-10
Во всей красе: видео выступления китайских пилотов на истребителях J-10
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia