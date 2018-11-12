Буддийский храм на горе: Боробудур на острове Ява

Храмовый комплекс Боробудур расположен на острове Ява в Индонезии. Комплекс состоит из девяти ярусов, он украшен барельефами и 504 статуями Будды.
Боробудур был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храмовый комплекс Боробудур на острове Ява - место массового паломничество и туризма.
Храмовый комплекс Боробудур расположен на острове Ява в Индонезии. Комплекс состоит из девяти ярусов, он украшен барельефами и 504 статуями Будды.
Боробудур был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В сентябре 2018 года Аэрофлот пополнил свой ангар еще ста единицами пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8:30.
Капсула времени была заложена в фасад 10-ой средней школы в 1968 году.
Премьера спектакля "Кьоджинские перепалки" прошла в Русском драматическом театре в четверг 8 ноября.
Американское издательство Krause специализируется на изданиях о предметах коллекционирования и самое известное из них – каталог монет мира в который вошли в ноябре 2018 года монеты Абхазии.
Президент кинофестиваля "Кунаки", культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России Сулиета Кусова скончалась в Махачкале в понедельник 12 ноября.
Незаконная вырубка османтуса душистого произошла на территории гостиницы "Интер-Сухум" в Сухуме 9 ноября.
Представители МИД Южной Осетии приняли участие в форуме молодых дипломатов в Сочи.
В Азербайджане задержали муллу и его пособников, которые до смерти избили "одержимого" бакинца во время сеанса экзорцизма.
И.о. министра обороны Армении прокомментировал возможность покупки шведских истребителей.
Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.
Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.
Группа военных из ФРГ проинспектирует одну из воинских частей в Витебской области.
Латвийский журналист поведал, что рассказывал КГБ, как доставал запрещенные иностранные клипы и где познакомился с другими осведомителями.
Литовских абонентов атаковали мошенники из Мозамбика: неизвестные вынуждают владельцев сотовых перезванивать по дополнительному тарифу.
Европарламент планирует проголосовать по проекту резолюции, в которой выражается поддержка сотрудничества Молдовы с НАТО.
Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.
Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не стоит на повестке дня, заявил посол республики в России.
Эстонский политик рассказал, как власти ЕС могут помочь образованию на русском языке и расширить права русскоязычного населения в Эстонии.
Представители МИД Южной Осетии приняли участие в форуме молодых дипломатов в Сочи.
В Азербайджане задержали муллу и его пособников, которые до смерти избили "одержимого" бакинца во время сеанса экзорцизма.
И.о. министра обороны Армении прокомментировал возможность покупки шведских истребителей.