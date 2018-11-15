Лучшие фотографии конкурса Nature Photographer of The Year 2018

О том, почему актеры Абхазского молодежного театра собрались у драмтеатра имени Чанба и почему две культурные организаций не поделили четверг, читайте в материале корреспондента Sputnik.

В Международный день отказа от курения, колумнист Sputnik Бадри Есиава поделился тем, как и почему он начал курить, как пытался избавиться от вредной привычки и во сколько ему обходится "удовольствие".