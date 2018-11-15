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Лучшие фотографии конкурса Nature Photographer of The Year 2018

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Снимок Flight фотографа Bastien Riu, победишвий в конкурсе Nature Photographer of The Year 2018.

Победитель конкурса получает возможность организации личной фотовыставки и путешествие в подарок.

Nature Photographer of the Year - один из самых известных конкурсов фотографий дикой природы. Главный приз конкурса 3 тысячи евро.

В конкурсе участвовало более 10 тысяч фотографий из 55 стран.



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