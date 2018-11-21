На краю света: остров Шикотан на Курилах

Абхазский лидер на встрече с президентом России в среду 21 ноября отметил, что работа по линии Инвестпрограммы проводится интенсивно.

Встреча лидеров Абхазии и России прошла в Сочи в среду 21 ноября.

Один человек был ранен и один скончался в результате стрельбы на свадьбе в банкетном зале Сухума 22 сентября 2018 года.