На краю света: остров Шикотан на Курилах

Остров Шикотан Сахалинской области - самый крупный остров Малой гряды Курильских островов.
Он вытянут с северо-востока на юго-запад на 27 километров, его ширина составляет 5-13 километров.
Шикотан - самый крупный остров Малой гряды Курильских островов.
Остров Шикотан Сахалинской области - самый крупный остров Малой гряды Курильских островов.
Он вытянут с северо-востока на юго-запад на 27 километров, его ширина составляет 5-13 километров.
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Молодые журналисты Северного Кавказа собрались во Владикавказе на третий форум "Алания Медиа — 2018".
Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли три человека.
В Минфине Армении рассказали, на какую сумму ежегодно пополняется бюджет республики благодаря членству в ЕАЭС.