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Великий Бернардо Бертолуччи: каким его запомнят поклонники

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© AP Photo. Reed Saxon
Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался на 78 году жизни в Риме.

Бернардо Бертолуччи родился в марте 1941 года в Парме. Его мать была учительницей, отец Аттилио Бертолуччи — поэтом и известным кинокритиком. Уже в 1957 году Бертолуччи, будучи студентом философского факультета в Римском университете, начал пробовать себя в режиссуре, сняв на 16-миллиметровую пленку любительские фильмы «Канатная дорога» и «Смерть свиньи» (1958).

В 1961 году он стал ассистентом Пьера-Паоло Пазолини на съемках фильма «Аккатоне»

Бертолуччи — автор "Конформиста" (Il Conformista, 1970), "Последнего танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатого века" (Il Novecento, 1976), "Последнего императора" (The Last Emperor, 1987) "Маленького Будды" (Little Buddha, 1993), "Ускользающей красоты" (Stealing Beauty, 1996) и "Мечтателей" (The Dreamers, 2003).

Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

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