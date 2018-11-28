Жилище китобоя и Освенцим: стали известны лучшие снимки фотоконкурса об истории

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Вытянуть эфирное масло: уникальное открытие абхазских ученых Несколько лет назад ученые СФТИ изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения. О проделанной работе ученых СФТИ, об отсутствии развития и перспектив установки СВЧ читайте в репортаже Асиды Квициния. 224

Диспенза о программе ПР ООН по развитию села: жители трех районов могут стать участниками Менеджер по проектам ПР ООН Федерика Диспенза в интервью на радио Sputnik рассказала о совместной стратегии Европейского Союза и Программы развития ООН (ПР ООН) по развитию сельских территорий в Абхазии. 141