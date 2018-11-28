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Жилище китобоя и Освенцим: стали известны лучшие снимки фотоконкурса об истории

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Снимок острова Мон-Сен-Мишель фотографа Daniel Burton, ставший победителем конкурса Historic Photographer of The Year 2018.

Названы лучшие работы международного конкурса "Исторический фотограф 2018".

Премия "Исторический фотограф года" ежегодно собирает снимки любителей фотографии и профессиональных фотографов со всего мира, которым удается запечатлеть уникальные исторические места и памятники истории.



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Жилище китобоя и Освенцим: стали известны лучшие снимки фотоконкурса об истории
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