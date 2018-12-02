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Старт дан: "Горки Город" открыл сезон катания

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© Sputnik / Arthur Lebedev
В Красной Поляне 1 декабря открылся горнолыжный сезон.

В субботу 1 декабря официальное открытие сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны Большого Сочи.

Горнолыжные курорты Красной Поляны открывают сезон катания. Первым в субботу 1 декабря запустил трассы "Горки Город". Для райдеров открыты трассы горноклиматической зоны "Цирк-2" на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

В Красной Поляне 1 декабря открылся горнолыжный сезон



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