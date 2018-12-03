Парижские жилеты: протесты за снижение налогов на топливо во Франции

​Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первоначальные требования участников акций — снижение цен на топливо, однако, как утверждают сами "желтые жилеты", они выступают за повышение покупательной способности в целом.

С 1 января во Франции планируется повышение цен на бензин — на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. При этом только за нынешний год цена на дизельное топливо выросла примерно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.