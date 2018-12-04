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Звезды, туманности и розетка: космос, каким вы его не видели

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© Foto / NASA, JPL-Caltech
Сверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла ученым раскрыть судьбу планет Солнечной системы после смерти Солнца.

Космическое пространство не перестает удивлять разнообразием форм и буйством красок.

Ежедневно отправленные человеком в космическое пространство аппараты присылают на землю фотографии ранее неизведанных уголков вселенной.

Самые актуальные фото из космоса в фотоленте РИА Новости.



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