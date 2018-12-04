Звезды, туманности и розетка: космос, каким вы его не видели

Ежедневно отправленные человеком в космическое пространство аппараты присылают на землю фотографии ранее неизведанных уголков вселенной.
Самые актуальные фото из космоса в фотоленте РИА Новости.
Космическое пространство не перестает удивлять разнообразием форм и буйством красок.
Ежедневно отправленные человеком в космическое пространство аппараты присылают на землю фотографии ранее неизведанных уголков вселенной.
Самые актуальные фото из космоса в фотоленте РИА Новости.
Российский космонавт Олег Кононенко и астронавты из США и Канады, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, как ожидается, проведут на орбите 194 дня.
Масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября.
В субботу 1 декабря официальное открытие сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны Большого Сочи.
Сухумский железнодорожный вокзал открылся 67 лет назад, 1 декабря 1951 года. На сегодняшний день кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению здания вокзала.
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Цхинвала, в доме которого нашли патроны и составные части автоматического оружия.
Азербайджанские школы ждут нововведения: для всех учащихся могут ввести единую форму, а медалистов – освобождение от экзаменов.
Власти Армении готовы принять и поддержать семью, которая уже больше месяца живет в одном из храмов Гааги.
В Казахстане задержали отца и сына, которые, предположительно, вывезли и сдали на металлолом около семи тонн краденых канализационных люков.
Кыргызстанская телеведущая стала призером международного конкурса красоты в Москве.
Большинство опрошенных россиян назвали Беларусь самым успешным государством на постсоветском пространстве.
Затраты на концерт в честь юбилея государства, который состоялся у Латвийской библиотеки, подняли в соцсетях новую волну недовольства.
У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?
Политолог прокомментировала инициативу сокращения числа депутатов молдавского парламента.
Раскаявшийся боевик рассказал, как попал в лагерь террористов в Ираке, и как вернулся в Таджикистан, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о своих любимых блюдах узбекской кухни.
Премьер-министр Эстонии напомнил об эстонских корнях действующего президента Австрии.
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Цхинвала, в доме которого нашли патроны и составные части автоматического оружия.
Азербайджанские школы ждут нововведения: для всех учащихся могут ввести единую форму, а медалистов – освобождение от экзаменов.
Власти Армении готовы принять и поддержать семью, которая уже больше месяца живет в одном из храмов Гааги.