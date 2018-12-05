Самые влиятельные женщины 2018 года по версии Forbes

Авторитетное издание Forbes опубликовало список самых влиятельных женщин 2018 года. Всего в списке представлено сто имен. Восьмой раз подряд первое место досталось немецкому лидеру Ангеле Меркель

Глава Германии Ангела Меркель вновь возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. На втором месте, как и в прошлом году, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Замыкает первую тройку директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. За год она достигла небывалого прогресса, Лагард удалось подняться с восьмой строчки рейтинга.

В первую пятерку также вошли гендиректор General Motors Мэри Барра и главный исполнительный директор американской инвестиционной фирмы Fidelity Investments (FMR) Эбигейл Джонсон.

Forbes не обошел стороной представительницу России – председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, которая занимает 49-ю строчку рейтинга. Стоит отметить, что за год свои позиции россиянка не сдала.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на этот раз не попала в список, хотя ранее занимала 52-ю строчку.