Самые влиятельные женщины 2018 года по версии Forbes

Глава Германии Ангела Меркель вновь возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. На втором месте, как и в прошлом году, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Замыкает первую тройку директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. За год она достигла небывалого прогресса, Лагард удалось подняться с восьмой строчки рейтинга.
В первую пятерку также вошли гендиректор General Motors Мэри Барра и главный исполнительный директор американской инвестиционной фирмы Fidelity Investments (FMR) Эбигейл Джонсон.
Forbes не обошел стороной представительницу России – председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, которая занимает 49-ю строчку рейтинга. Стоит отметить, что за год свои позиции россиянка не сдала.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на этот раз не попала в список, хотя ранее занимала 52-ю строчку.