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Скатиться по Альпике: в Сочи открылась новая трасса

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© Sputnik / Artur Lebedev
На Красной поляне можно будет покататься на горнолыжных трассах курорта ГТЦ "Газпром".

Горно-туристический центр открывает тестовое катание на склоне "Альпика".

На Красной поляне можно будет покататься на горнолыжных трассах курорта ГТЦ "Газпром". Горно-туристический центр открыл тестовое катание на склоне "Альпика" в пятницу 14 декабря.

Курорт ГТЦ "Газпром" практикует формат "тестовых катаний" уже несколько лет. Тестовые катания – это предварительное открытие горнолыжного сезона.

Трассы склона "Альпика" расположены на северной стороне хребта Аибга – это дает возможность при наличии определенных погодных условий открывать трассы раньше, чем на склоне "Лаура".



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Скатиться по Альпике: в Сочи открылась новая трасса
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