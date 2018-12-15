Скатиться по Альпике: в Сочи открылась новая трасса

На Красной поляне можно будет покататься на горнолыжных трассах курорта ГТЦ "Газпром". Горно-туристический центр открыл тестовое катание на склоне "Альпика" в пятницу 14 декабря.

Курорт ГТЦ "Газпром" практикует формат "тестовых катаний" уже несколько лет. Тестовые катания – это предварительное открытие горнолыжного сезона.

Трассы склона "Альпика" расположены на северной стороне хребта Аибга – это дает возможность при наличии определенных погодных условий открывать трассы раньше, чем на склоне "Лаура".