Не только фигура: показ национальных костюмов прошел на "Мисс Вселенная 2018"

Красавицы из разных стран вышли на сцену в эффектных нарядах, представляющих узнаваемые символы их стран. Девушки произвели настоящий фурор в сети не только красотой, но и шикарным креативом.

Жюри международного конкурса "Мисс Вселенная 2018" безусловно осталось под впечатлением дефиле участниц в традиционных костюмах.

Девушки креативно подошли к созданию сложных костюмов, подчеркивающих достоинства не только фигуры, но и родной страны.

Смотрите в фотоленте Sputnik прекрасные снимки, которые сразили наповал пользователей сети.