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Не только фигура: показ национальных костюмов прошел на "Мисс Вселенная 2018"

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© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Россиянка Юлия Полячихина во время показа национальных костюмов на "Мисс Вселенная 2018" в Таиланде.

В Тайланде в городе Паттайя состоялся показ национальных костюмов конкурса "Мисс Вселенная - 2018".

Красавицы из разных стран вышли на сцену в эффектных нарядах, представляющих узнаваемые символы их стран. Девушки произвели настоящий фурор в сети не только красотой, но и шикарным креативом.

Жюри международного конкурса "Мисс Вселенная 2018" безусловно осталось под впечатлением дефиле участниц в традиционных костюмах.

Девушки креативно подошли к созданию сложных костюмов, подчеркивающих достоинства не только фигуры, но и родной страны.

Смотрите в фотоленте Sputnik прекрасные снимки, которые сразили наповал пользователей сети.

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Теги:
Мисс Вселенная


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Не только фигура: показ национальных костюмов прошел на "Мисс Вселенная 2018"
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