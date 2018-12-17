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Замахнуться на Толстого: фото с "закрытого" показа "Хаджи-Мурата"

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  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
  • Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
© Sputnik / Томас Тхайцук
Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" по повести Льва Толстого состоялся в РУСДРАМе 16 декабря.

Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" по повести Льва Толстого в РУСДРАМе 16 декабря.

Знаменитая "кавказская" повесть Льва Толстого "Хаджи-Мурат" практически не ставилась на театральных подмостках и не была экранизирована.

Спектакль не носит характер буквальной инсценировки произведения Льва Толстого, постановка стала высказыванием режиссера, художника-постановщика, отталкивающихся от пьесы автора.

Режиссер Адгур Кове и художник Батал Джапуа предлагают неожиданный взгляд на гениальное произведение. Глубокий, выразительный и эмоциональный спектакль, решенный универсальным языком театра - пластическим, образным, метафоричным - знаменует новый этап в истории РУСДРАМа.

Премьера спектакля "Хаджи-Мурат" состоится 17 и 18 декабря в 19:00.

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Теги:
РУСДРАМ


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Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
Замахнуться на Толстого: фото с "закрытого" показа "Хаджи-Мурата"
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