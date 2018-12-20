Четырнадцатая: фото с Большой пресс-конференции Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в четверг провел ежегодную большую пресс-конференцию.

Всего Владимир Путин за годы своего президентства провел 13 подобных пресс-конференций, их общая продолжительность – 42 часа десять минут. Рекордным стало мероприятие в 2008 году – тогда глава государства ответил на 106 вопросов за четыре часа 40 минут.

В этом году мероприятие состоялось в Центре международной торговли в Москве, на событие было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1702 человека, в прошлом году их было 1640.

Российские телеканалы отвели на пресс-конференцию три часа эфирного времени: трансляция начнется в 12:00 и закончится в 15:00. Это условно, поскольку ограничения.

Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие кадры с пресс-конференции.