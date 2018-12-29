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Новогодняя готовность: столица Абхазии ждет праздник

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© Sputnik / Томас Тхайцук
К Новому году Сухум преобразился. Главным местом массовых гуляний стала площадь Свободы, где стоит не только главная елка страны, но и развернулась праздничная ярмарка.

Всего несколько дней осталось до нового 2019 года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как столица Абхазии подготовилась к празднику.

Повсюду гирлянды, работники магазинов и кафе суетятся у витрин, в салоны красоты не пробиться – на пороге Новый год. Sputnik подобрал самые яркие кадры новогоднего настроения в столице.

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Теги:
"Новый год"


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