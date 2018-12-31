Год в объективе Sputnik: самые яркие фото 2018 года

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Полтора десятка майнинговых ферм обесточено в Абхазии Правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют в субботу 29 декабря. 99

Трамп похвалил себя за действия США в Сирии Президент США Дональд Трамп решил похвалить сам себя за свою политику в отношении Сирии. 3