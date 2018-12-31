Год в объективе Sputnik: самые яркие фото 2018 года

2018 год был богатым на события. Фотокорреспонденты Sputnik Абхазия запечатлели необычные природные явления, учения военных, массовые митинги, праздники, слезы и ликование.
Sputnik собрал главные события года в одной подборке и предлагает вместе вспомнить, каким был уходящий год.
2018 год был богатым на события. Фотокорреспонденты Sputnik Абхазия запечатлели необычные природные явления, учения военных, массовые митинги, праздники, слезы и ликование.
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