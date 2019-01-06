Фаст-фуд, совы и футбольный мяч: новогодние игрушки разных лет

Без игрушек елка — обычное дерево.
Тематика елочных украшений постоянно менятся, в разные годы на них рисовали ракеты и космонавтов, сказочные сюжеты, овощи и фрукты.
Над какими образами мастера работают сегодня, смотрите в фотоленте РИА Новости.
Новогодние игрушки и гирлянды создают в доме ощущение праздника.
Без игрушек елка — обычное дерево.
Тематика елочных украшений постоянно менятся, в разные годы на них рисовали ракеты и космонавтов, сказочные сюжеты, овощи и фрукты.
Над какими образами мастера работают сегодня, смотрите в фотоленте РИА Новости.
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