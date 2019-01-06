Фаст-фуд, совы и футбольный мяч: новогодние игрушки разных лет

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Рождество по-абхазски: божественная литургия и свечка для усопших О том, как в Абхазии православные христиане отмечают Рождество, какие традиционные элементы привнесли абхазы в этот праздник и почему нельзя ставить свечку 7 января, читайте в материале Sputnik. 424

Путин в канун Рождества навестил пациентов детского хосписа в Петербурге Основной вид работы хосписа - паллиативная помощь детям, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет. 4