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Фаст-фуд, совы и футбольный мяч: новогодние игрушки разных лет

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© Sputnik / Роман Владимиров
Готовые стеклянные шары на фабрике елочных украшений "Ариэль" в Нижнем Новгороде

Новогодние игрушки и гирлянды создают в доме ощущение праздника.

Без игрушек елка — обычное дерево.

Тематика елочных украшений постоянно менятся, в разные годы на них рисовали ракеты и космонавтов, сказочные сюжеты, овощи и фрукты.

Над какими образами мастера работают сегодня, смотрите в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
"Новый год"


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Фаст-фуд, совы и футбольный мяч: новогодние игрушки разных лет
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