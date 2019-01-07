Дары и благодать Божья: сотни православных встретили Рождество в Сухумском соборе

В ночь на 7 января Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.

Всенощное бдение и Божественная Литургия праздника Рождества Христова прошли в Сухумском Кафедральном соборе Благовещения в рождественскую ночь.

Праздник Рождества Христова, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Он издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

Рождество по-абхазски: божественная литургия и свечка для усопших>>