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Дары и благодать Божья: сотни православных встретили Рождество в Сухумском соборе

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  • Празднование Рождества в Сухумском Кафедральном соборе
© Sputnik / Константин Грецов
Традиционно рождественская служба в Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы началась в 23:00 и состояла из Божественной Литургии, Всенощного бдения и Крестного хода. До этого верующие исповедовались и причащались.

В ночь на 7 января Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.

Всенощное бдение и Божественная Литургия праздника Рождества Христова прошли в Сухумском Кафедральном соборе Благовещения в рождественскую ночь.

Праздник Рождества Христова, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Он издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

Рождество по-абхазски: божественная литургия и свечка для усопших>>

Теги:
Сухум


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Дары и благодать Божья: сотни православных встретили Рождество в Сухумском соборе
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