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Футбол на снегу: зимний, суровый и в валенках

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  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
  • Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
© Sputnik / Максим Богодвид
Футбол в валенках - это забавный вид спорта, играют в него преимущественно в России, холодные снежные зимы располагают

В Казани в дни новогодних каникул провели не совсем обычный матч.

Количество игроков в командах, ворота и мячи здесь были привычными, вот только игроки вышли на поле совсем в непривычной обуви, в валенках.

Футбол на снегу — в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
футбол


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Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
Футбол на снегу: зимний, суровый и в валенках
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