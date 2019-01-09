Футбол на снегу: зимний, суровый и в валенках

Количество игроков в командах, ворота и мячи здесь были привычными, вот только игроки вышли на поле совсем в непривычной обуви, в валенках.
Футбол на снегу — в фотоленте РИА Новости.
В Казани в дни новогодних каникул провели не совсем обычный матч.
Количество игроков в командах, ворота и мячи здесь были привычными, вот только игроки вышли на поле совсем в непривычной обуви, в валенках.
Футбол на снегу — в фотоленте РИА Новости.
76-я церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье 6 января.
В ночь на 7 января Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.
Новогодние игрушки и гирлянды создают в доме ощущение праздника.
В уходящем году продолжился звездный беби-бум, а во многих семьях знаменитостей родились вторые и третьи дети.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуру в четверг 10 января.
Ранее одна из самых знаменитых работ мастера стрит-арта "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за миллион фунтов стерлингов.
В Грузии уже было зафиксировано 256 случаев свиного гриппа, вирус передается воздушно-капельным путем.