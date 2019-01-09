Футбол на снегу: зимний, суровый и в валенках

В Казани в дни новогодних каникул провели не совсем обычный матч.

Количество игроков в командах, ворота и мячи здесь были привычными, вот только игроки вышли на поле совсем в непривычной обуви, в валенках.

Футбол на снегу — в фотоленте РИА Новости.