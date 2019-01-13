Новогодние игрушки, сосульки и избушки: как украшали елку в СССР

Стеклянные гирлянды, покрытые снегом шишки, разнообразные сосульки, избушки с серебряной крышей — при виде этих новогодних "артефактов" многие сразу вспомнят свое детство.

30-50 лет назад елку украшали абсолютно традиционно: игрушки из коробки, электрические огоньки, дождик, стеклянная верхушка или звезда. И ощущалось, что ничто не способно изменить этого праздничного обычая, приносящего столько счастья и детям, и взрослым.

Но со временем от старых семейных игрушек из стекла мало что осталось. В каждом доме "живут" китайская пластмасса, яркая мишура... Да и традиции украшения кардинально изменились. Елка пережила моду на минимализм и стилистическую монохромность. Затем стали возвращаться милые зверушки и звездочки, но теперь они стали "небьющиеся".

В этом году многие с удивлением отметили, что вернулась мода на советскую елку 70-х. Могли ли мы представить, что она станет эдаким стилистическим изыском, достоянием эстетов и модных журналов!

В старый Новый год Sputnik Беларусь предлагает подборку фото из архива — как украшали новогоднюю елку в СССР.