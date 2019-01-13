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Новогодние игрушки, сосульки и избушки: как украшали елку в СССР

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  • Стеклянные бусы
  • Подготовка к встрече Нового года. Москва, 1938 год
  • Набор елочных игрушек начала 1950-х годов
  • Новогодний бал в Кремле. Москва. В 1956 году после выхода фильма Эльдара Рязанова Карнавальная ночь на прилавках магазинов сразу же появились игрушечные часики, показывающие без пяти минут двенадцать
  • Набор елочных игрушек начала 1950-х годов на тему русских сказок
  • Новогодние игрушки, 1961 год
  • Папа с маленькой дочкой выбирают ёлочные украшения в магазине Детский мир в Москве в 1958 году
  • Новогодняя елка
  • Девочка на новогодней елке
  • Набор елочных игрушек 1960-х годов
  • Космонавт Борис Волынов с детьми у новогодней елки, 1968 год
  • Витрина с елочными украшениями
  • Волшебный шарик в руках маленькой москвички, 1973-год
  • Новогодняя елка 1970-х
  • Новый год в семье советского инженера, 1971 год
  • Новогоднее украшение в еловых ветвях. 1973 год
  • Девочка украшает елку
  • Новогодняя елка образца 1970-х
  • Предновогодняя торговля елочными украшениями в ГУМе, 1978 год
  • Елочные игрушки образца 1984 года
  • Дети наряжают новогоднюю елку, 1983 год
© Sputnik / Лев Носов
Встречать Новый год в СССР, как известно, начали в 1935 году.
Стеклянные бусы – это советская классика. Такие у многих остались со времен 1950-1960-х

Стеклянные гирлянды, покрытые снегом шишки, разнообразные сосульки, избушки с серебряной крышей — при виде этих новогодних "артефактов" многие сразу вспомнят свое детство.

30-50 лет назад елку украшали абсолютно традиционно: игрушки из коробки, электрические огоньки, дождик, стеклянная верхушка или звезда. И ощущалось, что ничто не способно изменить этого праздничного обычая, приносящего столько счастья и детям, и взрослым.

Но со временем от старых семейных игрушек из стекла мало что осталось. В каждом доме "живут" китайская пластмасса, яркая мишура... Да и традиции украшения кардинально изменились. Елка пережила моду на минимализм и стилистическую монохромность. Затем стали возвращаться милые зверушки и звездочки, но теперь они стали "небьющиеся". 

В этом году многие с удивлением отметили, что вернулась мода на советскую елку 70-х. Могли ли мы представить, что она станет эдаким стилистическим изыском, достоянием эстетов и модных журналов!

В старый Новый год Sputnik Беларусь предлагает подборку фото из архива — как украшали новогоднюю елку в СССР.

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Теги:
"Новый год"


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Девочка украшает елку
Новогодние игрушки, сосульки и избушки: как украшали елку в СССР
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