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Музы великих: "Битлз" и их женщины

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© AP Photo.
Член группы "Битлз" Ринго Старр с женой Морин и сыном.

Всемирный день "Битлз" отмечают ежегодно 16 января.

Легендарная ливерпульская четверка стала кумирами миллионов людей во всем мире. "Битлз" перевернули мир музыки, оставили глубочайший след в истории, альбомы музыкантов продавались и продаются огромными тиражами. 



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Музы великих: "Битлз" и их женщины
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