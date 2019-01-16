Музы великих: "Битлз" и их женщины

Легендарная ливерпульская четверка стала кумирами миллионов людей во всем мире. "Битлз" перевернули мир музыки, оставили глубочайший след в истории, альбомы музыкантов продавались и продаются огромными тиражами.
Всемирный день "Битлз" отмечают ежегодно 16 января.
Легендарная ливерпульская четверка стала кумирами миллионов людей во всем мире. "Битлз" перевернули мир музыки, оставили глубочайший след в истории, альбомы музыкантов продавались и продаются огромными тиражами.
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