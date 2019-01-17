Как во сне: в Абхазии рады снегу

О том, как прошло заседание рабочей группы, которая разрабатывает закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", какие мнения звучали в Парламенте Абхазии, читайте в материале Sputnik.

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