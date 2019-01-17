Как во сне: в Абхазии рады снегу

Первый снег выпал ночью в среду. Однако радость снегу для жителей республики была недолгой — к утру сугробы практически растаяли.
В населенных пунктах на высоте 60 метров над уровнем моря 16 января выпал снег. Смотрите в фотоленте Sputnik, как встретили снег жители страны.
Первый снег выпал ночью в среду. Однако радость снегу для жителей республики была недолгой — к утру сугробы практически растаяли.
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