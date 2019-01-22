Величественные горы, чистейшие источники и другие красоты Курильских островов

Острова представляют собой архипелаг, состоящий из 36 крупных и более 100 мелких островов, растянувшихся от Камчатки до острова Хоккайдо.
Курильские острова – одно из самых впечатляющих мест Дальнего Востока.
Острова представляют собой архипелаг, состоящий из 36 крупных и более 100 мелких островов, растянувшихся от Камчатки до острова Хоккайдо.
Первое в 2019 году полное лунное затмение случилось в понедельник, 21 января.
Исследовательский центр Numbeo составил ежегодный рейтинг самых безопасных стран мира.
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Озеро Рица - одно из самых популярных мест в Абхазии зимой. По дороге на озеро можно увидеть заснеженные верхушки гор, услышать "голоса" горных рек и сфотографировать древнейшие каньоны.
Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба побывала в Ткуарчалском районе и узнала об итогах 2018 года.
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В понедельник группа военных выступила против правительства Венесуэлы, устроив беспорядки в столице республики.