19:07 22 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.55
  • EUR75.55
Поиск
Фото

Величественные горы, чистейшие источники и другие красоты Курильских островов

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Sergey Krivosheev
Шикотан - самый крупный остров Малой Курильской гряды Курильских островов. Природа Курильских островов.

Курильские острова – одно из самых впечатляющих мест Дальнего Востока.

Острова представляют собой архипелаг, состоящий из 36 крупных и более 100 мелких островов, растянувшихся от Камчатки до острова Хоккайдо.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Величественные горы, чистейшие источники и другие красоты Курильских островов
Поиск пропавших в Черном море моряков
Опубликовано видео тушения танкеров в Черном море
Мандарины
"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

Соцсети

Sputnikabkhazia