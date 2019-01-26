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Топ-7 небесных явлений, которые нужно увидеть в 2019 году

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© Sputnik / Антон Денисов
Суперлунием называется космический феномин, когда полная Луна максимально близко подходит к Земле.
В этом году Суперлуну можно будет увидеть дважды - 19 февраля и 21 марта.

В ночь с 20 на 21 января жители Земли наблюдали Полное Кровавое Лунное затмение. Это астрономическое явление стало первым в 2019 году.

Следующим космическим явлением, которое будут наблюдать жители Земли, станет Суперлуна. В этом году Суперлуние случится аж дважды - 19 февраля и 21 марта. Суперлунием называется космическая ситуация, когда полная Луна максимально близко подходит к Земле.

6 и 7 мая можно увидеть главный "звездный дождь" весны — метеорный поток Майские Аквариды. Сам звездопад продлится с 19 апреля по 28 мая. Астрономы считают, что в час будет падать по 50 метеоров.

Солнечное затмение состоится 2 июля. Лучше всего астрономическое явление будет видно на юго-востоке Тихого океана, в Чили и Аргентине.

Солнечным затмением называют небесное явление, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце от Земли.

Летом ожидается один из самых красивых метеорных потоков - Персеиды. Звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц кометы Свифта — Таттла.

Какие еще и когда произойдут редкие небесные феномены и откуда за ними лучше наблюдать - в фотоленте Sputnik Таджикистан.

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Теги:
космос


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Полнолуние в Московской области, архивное фото.
Топ-7 небесных явлений, которые нужно увидеть в 2019 году
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