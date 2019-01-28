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Остаться в живых: фото с экстремальной гонки в Англии

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© AFP 2018 / Oli Scarff
Гонка Tough Guy в Англии - одна из самых опасных в мире.

Полоса препятствий одной из самых опасных гонок в мире Tough Guy Challenge представляет собой наполненные грязью траншеи, горящие поля и препятствия под электрическим напряжением.

В воскресенье 27 января в английском городке Вулвергемптон по ежегодной традиции прошли самые опасные соревнования в мире — Tough Guy Challenge, что переводится как "Вызов для жестких парней".



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Остаться в живых: фото с экстремальной гонки в Англии
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