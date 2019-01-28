Остаться в живых: фото с экстремальной гонки в Англии

В воскресенье 27 января в английском городке Вулвергемптон по ежегодной традиции прошли самые опасные соревнования в мире — Tough Guy Challenge, что переводится как "Вызов для жестких парней".
Полоса препятствий одной из самых опасных гонок в мире Tough Guy Challenge представляет собой наполненные грязью траншеи, горящие поля и препятствия под электрическим напряжением.
В воскресенье 27 января в английском городке Вулвергемптон по ежегодной традиции прошли самые опасные соревнования в мире — Tough Guy Challenge, что переводится как "Вызов для жестких парней".
27 января отмечается как день Воинской славы России - в этот день в 1944 году была полностью снята блокада Ленинграда.
В ночь с 20 на 21 января жители Земли наблюдали Полное Кровавое Лунное затмение. Это астрономическое явление стало первым в 2019 году.
Собаки на фотографиях смотрятся совсем по-человечески – они улыбаются, грустят, проявляют спокойствие или недовольство.
Согласно договору об Антарктике от 1959 года, материк не может принадлежать ни одному государству.