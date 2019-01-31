Победители конкурса Photographer of the year by Panasonic

Конкурс Photographer of the year by Panasonic - крупнейший конкурс любительской фотографии в Южном полушарии. Фотографы бьются за призовой фонд стоимостью более 46 000 долларов США и другие денежные призы.
Эколога Жасмин Винк с серией снимков земноводных, которые находятся под угрозой исчезновения, стала "Фотографом года-2018" по версии компании Panasonic.
Конкурс Photographer of the year by Panasonic - крупнейший конкурс любительской фотографии в Южном полушарии. Фотографы бьются за призовой фонд стоимостью более 46 000 долларов США и другие денежные призы.
Премьера спектакля по Шекспиру "Укрощение строптивой" состоялась в Абхазском Молодежном театре в среду 29 января.
На кубинскую столицу обрушился мощный торнадо.
Полоса препятствий одной из самых опасных гонок в мире Tough Guy Challenge представляет собой наполненные грязью траншеи, горящие поля и препятствия под электрическим напряжением.
27 января отмечается как день Воинской славы России - в этот день в 1944 году была полностью снята блокада Ленинграда.
Кабинет Министров Абхазии внес изменения в проект постановления "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2019 году" в четверг 31 января.
Ограничение передвижения на границе с Грузией было введено Службой государственной безопасности Абхазии 11 января в связи с распространением свиного гриппа в соседней республике.
Спектакль "Кавказский меловой круг", в котором сыграли приглашенные актеры Абхаздрама, показали в Майкопе в среду 30 января.