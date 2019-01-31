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Победители конкурса Photographer of the year by Panasonic

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Снимок фотографа Jasmine Vink, победивший в категории Wildlife and Animal конкурса 2018 Photographer of the Year Presented by Panasonic.

Эколога Жасмин Винк с серией снимков земноводных, которые находятся под угрозой исчезновения, стала "Фотографом года-2018" по версии компании Panasonic.

Конкурс Photographer of the year by Panasonic - крупнейший конкурс любительской фотографии в Южном полушарии. Фотографы бьются за призовой фонд стоимостью более 46 000 долларов США и другие денежные призы.



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Победители конкурса Photographer of the year by Panasonic
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