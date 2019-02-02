Дело в мелочах: создание апацхи в миниатюре

Любовь к созданию предметов, которые отражают национальный колорит, у 23-летнего Аслана Куркунава появилась еще в детстве. Впервые Аслан Куркунава увидел, как создают мини-апацху, арбу и другие деревянные изделия, в родном доме, когда был еще ребенком. С детства он с любопытством наблюдал за своим дедом, который показывал внуку все особенности работы с деревом.

Предок Аслана уже ушел из жизни, но его любимое дело продолжил внук. Молодой человек работает в мастерской Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Он один из шести мастеров, которые создают реквизит для театральных спектаклей.

А в свое свободное время Аслан берет инструменты и строит апацху или арбу. У входа в РУСДРАМ нас встречает Аслан. Крутая лестница ведет нас в мастерскую, где и появляются на свет его творения. Перед нашим приходом он работал над крышей одной из апацх (апацха – один из типов традиционных абхазских построек. Это четырехугольное плетеное жилище, которое со второй половины XIX века получает широкое распространение и становится основным видом жилища абхазов – ред.).