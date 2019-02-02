17:13 02 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.66
  • EUR75.15
Поиск
Фото

Дело в мелочах: создание апацхи в миниатюре

Получить короткую ссылку
Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (79)
6 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мастер забивает гвоздь в верхний каркас мини-апацхи.

Как молодой мастер Аслан Куркунава строит мини-апацху, какие материалы он использует для этого, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.

Любовь к созданию предметов, которые отражают национальный колорит, у 23-летнего Аслана Куркунава появилась еще в детстве. Впервые Аслан Куркунава увидел, как создают мини-апацху, арбу и другие деревянные изделия, в родном доме, когда был еще ребенком. С детства он с любопытством наблюдал за своим дедом, который показывал внуку все особенности работы с деревом.

Предок Аслана уже ушел из жизни, но его любимое дело продолжил внук. Молодой человек работает в мастерской Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Он один из шести мастеров, которые создают реквизит для театральных спектаклей.

А в свое свободное время Аслан берет инструменты и строит апацху или арбу. У входа в РУСДРАМ нас встречает Аслан. Крутая лестница ведет нас в мастерскую, где и появляются на свет его творения. Перед нашим приходом он работал над крышей одной из апацх (апацха – один из типов традиционных абхазских построек. Это четырехугольное плетеное жилище, которое со второй половины XIX века получает широкое распространение и становится основным видом жилища абхазов – ред.).

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (79)

По теме

Мини-творения с большим размахом: как рождаются национальные предметы


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дело в мелочах: создание апацхи в миниатюре
По меньшей мере 20 человек погибли в результате аномальных холодов в США
Аномально холодно: по США ударили небывалые морозы
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia