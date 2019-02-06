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"Мои слезы, моя печаль...": в Москве попрощались с Децлом

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© Sputnik / Максим Блинов
Церемония прощания с Децлом

В Москве проводили в последний путь рэпера Децла, который скончался в ночь на воскресенье от остановки сердца.

Артисту было 35 лет. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
Децл (Кирилл Толмацкий)


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"Мои слезы, моя печаль...": в Москве попрощались с Децлом
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