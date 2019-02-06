"Мои слезы, моя печаль...": в Москве попрощались с Децлом

Артисту было 35 лет. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте РИА Новости.
В Москве проводили в последний путь рэпера Децла, который скончался в ночь на воскресенье от остановки сердца.
Артисту было 35 лет. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте РИА Новости.
Ежегодно на конкурсе Sony World Photography Awards представляют лучшие работы, созданные современными фотографами разных стран мира в течение прошедшего года.
В некрополе Туна-эль-Гебель в южной провинции Египта Минья, примерно в 340 километрах к югу от столицы Каира, найдены мумии эпохи Птолемеев (323-30 годов до нашей эры).
Жюри конкурса подводной фотографии Ocean Art 2018 определило победителей.
Как молодой мастер Аслан Куркунава строит мини-апацху, какие материалы он использует для этого, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
Ранее Порошенко обвинил Кремль в проведении политики, рассчитанной на "остановку производства и на смену власти на Украине, которую могли бы устроить миллионы безработных украинцев".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова рассмотреть в конструктивном ключе приемлемое для Белграда решение по урегулированию отношений с Косово.
Заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Анатолий Акшба ушел из жизни 5 февраля на 82 году жизни.