"Мои слезы, моя печаль...": в Москве попрощались с Децлом

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Порошенко "осатанел": Захарова отреагировала на обвинения в адрес России Ранее Порошенко обвинил Кремль в проведении политики, рассчитанной на "остановку производства и на смену власти на Украине, которую могли бы устроить миллионы безработных украинцев". 33

Лидер Косово: готовы передать Сербии часть территории Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова рассмотреть в конструктивном ключе приемлемое для Белграда решение по урегулированию отношений с Косово. 42