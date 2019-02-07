С восточным изыском: в Индии проходит Неделя моды

В самом густонаселенном городе мира Мумбаи прошла Неделя индийской моды – Lakme Fashion Week.

Индийская неделя моды Lakme Fashion Week не перестает удивлять разнообразием традиционных восточных красок и орнаментов и чувственности с элегантностью, гламуром и аристократизмом. Гостям были показаны весенние и летние коллекции таких популярных индийских дизайнеров, как Gaurav Gupta, Anita Dongre, Ajay Kumar Singh, Bobo Calcutta, Helena Bajaj Larsen & Yavi и других.

Lakme Fashion Week проводится с 1999 года и считается главным модным событием в Индии. По замыслу организаторов, Неделя моды призвана включить Индию в глобальный мир индустрии моды.

Смотрите самые яркие кадры с модных показов в фотоленте Sputnik Азербайджан.