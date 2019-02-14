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По любви: самые ожидаемые звездные свадьбы

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© AP Photo. Willy Sanjuan
Супермодель Хайди Клум готовится к свадьбе с вокалистом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара обручилась в канун Рождества.

Четырнадцатого февраля в мире празднуют День святого Валентина — дата, когда влюбленные дарят друг другу подарки и открытки с пожеланиями.

Поздравления и признания особенно приятны, когда жизнь обещает важные перемены.

Звезды, которые собираются под венец, — в фотоленте РИА Новости.

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По любви: самые ожидаемые звездные свадьбы
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