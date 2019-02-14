По любви: самые ожидаемые звездные свадьбы

Ранее президент России Владимир Путин принимал участие в трехсторонних переговорах с Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом, проходивших в Иране, по обеспечению нормализации обстановки в Сирии.

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите вторую серию.