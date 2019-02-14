По любви: самые ожидаемые звездные свадьбы

Поздравления и признания особенно приятны, когда жизнь обещает важные перемены.
Звезды, которые собираются под венец, — в фотоленте РИА Новости.
Четырнадцатого февраля в мире празднуют День святого Валентина — дата, когда влюбленные дарят друг другу подарки и открытки с пожеланиями.
Поздравления и признания особенно приятны, когда жизнь обещает важные перемены.
Звезды, которые собираются под венец, — в фотоленте РИА Новости.
"У природы нет плохой погоды" - Sputnik Абхазия ловит момент и хвастается погодой в столице республики, пока Москва бьет рекорд по количеству осадков.
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Инструкторы из состава Сил специальных операций взяли под свое крыло наиболее боеспособные и зарекомендовавшие себя в бою части Сирийской Арабской армии.
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Ранее президент России Владимир Путин принимал участие в трехсторонних переговорах с Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом, проходивших в Иране, по обеспечению нормализации обстановки в Сирии.
Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите вторую серию.