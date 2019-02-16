19:18 16 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск
Фото

Прекрасный не слабый пол: женщины, командующие армиями крупнейших держав

Получить короткую ссылку
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© AFP 2018 / Boris Horvat
Министр обороны Франции Флоранс Парли во время инаугурации на авиабазе Istres-Le Tubé, 19 октября 2018.

Женщины в современном мире не перестают удивлять, они занимают высокие посты, руководят компаниями и покоряют горные вершины.

Современным железным леди по плечу возглавлять армии целых государств. Смотрите в фотоленте Sputnik - женщины, командующие армиями крупнейших держав.

По теме

Девушка-курсант Пипия объяснила необычный для женщин в Абхазии выбор профессии
Абхазия выжила благодаря женщинам: как республика развивалась после войны
Участницам войны в Абхазии и водителям "санитарок" вручили медали "За Победу"
Женский спецназ будет создан в Бельгии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прекрасный не слабый пол: женщины, командующие армиями крупнейших держав
В мире животных: как прошла премьера сказки "Волк Абга" в РУСДРАМе
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia