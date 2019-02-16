Прекрасный не слабый пол: женщины, командующие армиями крупнейших держав

Современным железным леди по плечу возглавлять армии целых государств. Смотрите в фотоленте Sputnik - женщины, командующие армиями крупнейших держав.
Женщины в современном мире не перестают удивлять, они занимают высокие посты, руководят компаниями и покоряют горные вершины.
Современным железным леди по плечу возглавлять армии целых государств. Смотрите в фотоленте Sputnik - женщины, командующие армиями крупнейших держав.
Журналисты Абхазии побывали на плотине Джварского водохранилища в четверг 14 февраля. То, каким ИнгурГЭС предстала перед ними, в фотоленте Sputnik Абхазия.
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Румыния председательствует в Евросоюзе с 1 января 2019 года и ставит своей целью укрепление ЕС.