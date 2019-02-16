Прекрасный не слабый пол: женщины, командующие армиями крупнейших держав

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Счастливчики из Коврова: семейная пара из России выиграла путевку в Абхазию РУП "Курорт Пицунда" провело фотоконкурс "Лучший семейный отдых в Пицунде", итоги которого подвели в феврале 2019 года. О том, кто стал победителем, какой приз разыгрывался, и почему счастливчики влюблены в Абхазию, читайте в материале корреспондента Sputnik. 114

Обрушились перекрытия в петербургском университете Из здания эвакуированы 60 человек. По предварительным данным, под завалами может находиться 21 человек. Их состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются. 30