Из личной жизни: к 145-летию Дмитрия Гулиа

Дмитрий Гулиа родился в семье крестьянина Иосифа Гулиа в селе Уарча, Очамчырского района. Путь писателя был интересным, но в то же время сложным.
Дмитрий Гулиа - автор первого абхазского алфавита и первой азбуки. В 1913 году в Тифлисе вышел первый сборник и первая авторская книга писателя "Стихотворения и частушки", а в 1913 году первая поэма "Любовная переписка юноши и девушки".
Помимо литературной деятельности Гулиа занимался также изучением истории и этнографии народа Абхазии. Под его авторством вышел первый том "Истории Абхазии" на абхазском языке. Кроме того, писатель был руководителем первой абхазской театральной труппы и редактором первой газеты "Апсны".
Большое внимание писатель уделял традициям и быту абхазов. Гулиа не раз лично встречался с абхазскими сказателями и собирал фольклорные произведения. Под его авторством в разные годы вышли книги "Божества охоты и охотничий язык у абхазов", "Культ козла у абхазов", "Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, омонимов и омографов, народных примет о погоде, заговоров и наговоров" , "Краткий абхазский орфографический словарь".
В доме Дмитрия Гулиа собиралась вся абхазская интеллигенция. Среди знаменитых гостей писатели Сергей Толстой, Константин Федин, Аветиком Исаакян, Вячеслав Шишков, Николай Тихонов и многие другие.
Писатель, поэт и этнограф ушел из жизни в 7 апреля 1960 года. Дмитрий Гулиа похоронен в Сухуме.