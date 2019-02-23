Жизнь в кадре: лучшие фото конкурса World Press Photo 2019

Победителей известнейшего конкурса фотожурналистики World Press Photo в 62-й раз объявят 11 апреля в Амстердаме.

Профессиональное жюри конкурса объявило имена претендентов на победу.

На конкурс лучших фоторепортажей года подали свои работы 43 фотографа из 25 стран.

Фотоконкурс хорошо известен во всем мире: истории, отобранные жюри, узнают миллионы людей, ведь каждый год выставка победителей и номинантов совершает кругосветное путешествие.

Для 62-го фотоконкурса Фонд World Press Photo учредил новую крупную награду – "Мировая фотожурналистика года". Она будет вручена фотографу за сюжет, который представляет событие или проблему, имеющие большое журналистское значение в 2018 году.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь главные снимки года.