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Жизнь в кадре: лучшие фото конкурса World Press Photo 2019

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  • На фотографии Брента Стиртона изображена 30-летняя Петронелла Чигумбура – член группы Акашинга (Храбрые), состоящей только из женщин и занимающейся борьбой с браконьерами в Зимбабве. Членов группы набирают из местных жителей, что идет на пользу и им, и окружающей среде. Женщины регулярно тренируются, в том числе и в искусстве маскировки – этот момент изображен на снимке.
  • Снимок Мохаммеда Бадры Жертвы предполагаемой атаки в Восточной Гуте лечатся, ставший номинантом конкурса World Press Photo 2019. Фотография сделана в Шифуниехе в феврале 2018 года.
  • Снимок Плачущая девочка на границе Джона Мура, ставший номинантом конкурса World Press Photo 2019, изображает маленькую девочку из Гондураса, чью мать обыскивают американские пограничники в Техасе. Наплыв иммигрантов в США в прошлом году привел к тому, что генеральный прокурор Джеф Сешнс объявил об уголовном преследовании нелегально перешедших границу. Вскоре появились сведения, что маленьких детей насильно отбирают у задержанных на границе родителей. Отец этой девочки, оставшийся в Гондурасе, позже рассказал, что ее не разлучали с матерью, а само решение генпрокурора под давлением общественности отменил Дональд Трамп.
  • Снимок Марко Гуалаззини Мальчик из Алмаджири, ставший номинантом конкурса World Press Photo 2019, изображает ребенка в городе Бол в Чаде у стены, разрисованной изображениями гранатометов. В результате значительного высыхания озера Чад – когда-то крупнейшего в Африке – на его берегах царит голод и постоянные конфликты немногих оставшихся фермеров и скотоводов. В этом районе активна группировка Боко Харам, пополняющая здесь ряды своих бойцов.
  • Снимок Криса МакГрата Исчезновение Джамала Хашогджи, ставший номинантом конкурса World Press Photo 2019. На нем человек (возможно, охранник) пытается сдержать репортеров у входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда в этот момент входят прибывшие в Турцию саудовские следователи.
  • Снимок Being Pregnant After FARC Child-Bearing Ban, ставший номинантом конкурса World Press Photo 2019. На фотографии Каталины Мартин-Чико изображена беременная женщина – бывший боец колумбийской группировки ФАРК. Повстанцы охотно принимали женщин в свои ряды, но рожать им не разрешалось. Пять предыдущих беременностей этой женщины закончились абортами.
  • Снимок из серии Кризис на озере Чад фотографа Марко Галаццини, ставшей номинантом в категориях Story of the Year и Environment Stories. В Республике Чад – гуманитарный кризис, вызванный политическими конфликтами и экологией. Озеро Чад – когда-то одно из крупнейших озер Африки и спасение для 40 миллионов человек – испытывает массовое опустынивание. В результате незапланированной ирригации, продолжительной засухи, обезлесения и неэффективного использования ресурсов размер озера уменьшился на 90 процентов за последние 60 лет. Традиционные источники средств к существованию, такие как рыболовство, иссякли, а нехватка воды вызывает конфликты между фермерами и скотоводами. Кроме того, группировка джихадистов Боко Харам использует местных для вербовки. Затяжной конфликт привел к гибели 2,5 миллиона человек.
  • Снимок из серии Караван мигрантов фотографа Питера Тен Хупена, ставшей номинантом в категории Story of the Year. Семья моется, стирает одежду и отдыхает у реки Новьеро, пока караван мигрантов отдыхает возле Тапанатепека.
  • Снимок из серии Кризис в Йемене фотографа Лоренцо Тугноли, ставшей номинантом в категории Story of the Year. Женщина просит милостыню у продуктового магазина в Аззане, городе на юге Йемена, где идут бои между правительством и повстанцами.
  • Президент США Дональд Трамп ведет президента Франции Эммануила Макрона за руку, идя к Овальному кабинету Белого дома в Вашингтоне 24 апреля 2018 года.
  • Снимок из серии Дикие пумы Патагонии фотографа Инго Арндта, ставшей номинантом в категории Nature Stories. Самец пумы и самка в горах.
  • Снимок из серии Да будет благословен плод: борьба Ирландии за отмену абортов фотографа Оливии Харрис, ставшей номинантом в категории Contemporary Issues Stories. Участник кампании за отмену абортов Меган Скотт, одетая как святая Бригид, покровительница Ирландии, позирует фотографу на главной торговой улице Дублина.
  • Снимок Жить среди отбросов фотографа Марио Круса, ставший номинантом в категории Environment. Ребенок собирает перерабатываемые материалы, лежа на матрасе, среди гор мусора на реке Пасиг в Маниле, Филиппины. В некоторых частях реки отходы лежат настолько плотно, что можно ходить по мусору.
  • Снимок Носки для фламинго фотографа Джаспера Доеста, ставший номинантом в категории Nature. Карибский фламинго рассматривает носки, которые ему сделал ветеринар Одетт Доест. Птицу привезли на Кюрасао самолетом с соседнего острова Бонайре после нескольких недель, проведенных в местном реабилитационном центре. Когда небольшая инфекция на ногах обострилась, птичий заповедник в конце концов решил, что фламинго нуждается в дополнительной медицинской помощи. Доктор Доест лечил птицу и делал специальные носки, чтобы избежать инфекции.
  • Снимок из серии Крик за свободу фотографа Форуха Алаи, ставшей номинантом в категории Sports Stories. Иранский футбольный клуб Персполис проигрывает во время финального матча Лиги чемпионов против японской Касимы Антлерс в Тегеране.
  • Снимок из серии Beckon Us From Home фотографа Сары Блесенер, ставшей номинантом в категории Long-term Projects. Курсант Гаретт из военно-патриотического лагеря под названием Beckon Us From Home (Манит нас из дома) танцует со своей девушкой на ежегодном балу в Ганновере, Пенсильвания.
  • Снимок из серии Ambulance Bomb фотографа Эндрю Квилти, ставшей номинантом в категории Spot News Stories. Владельцы магазинов, покупатели и жители бегут с места взрыва бомбы в центре Кабула. Бомба оказалась в машине скорой помощи. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Жертвами оказались в основном гражданские люди, покупавшие ковры и ювелирные украшения.
  • Снимок Мода Дакара фотографа Финбарра О'Рейлли, ставший номинантом в категории Portraits. Любопытные жители и уличный торговец, продающий ткани, наблюдают за тремя моделями в нарядах сенегальского дизайнера Адама Париса в округе Медина столицы Сенегала Дакара.
На фотографии Брента Стиртона изображена Петронелла Чигумбура - член группы "Акашинга" ("Храбрые"), состоящей только из женщин и занимающейся борьбой с браконьерами в Зимбабве

Победителей известнейшего конкурса фотожурналистики World Press Photo в 62-й раз объявят 11 апреля в Амстердаме.

Профессиональное жюри конкурса объявило имена претендентов на победу.

На конкурс лучших фоторепортажей года подали свои работы 43 фотографа из 25 стран.

Фотоконкурс хорошо известен во всем мире: истории, отобранные жюри, узнают миллионы людей, ведь каждый год выставка победителей и номинантов совершает кругосветное путешествие.

Для 62-го фотоконкурса Фонд World Press Photo учредил новую крупную награду – "Мировая фотожурналистика года". Она будет вручена фотографу за сюжет, который представляет событие или проблему, имеющие большое журналистское значение в 2018 году.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь главные снимки года.



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Жизнь в кадре: лучшие фото конкурса World Press Photo 2019
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