Дикие и величественные: этих кошек можно встретить в России

Каких кошек можно встретить в России - смотрите в фотоленте Sputnik.
В России 1 марта отмечают день кошек. Для многих людей, не только в России, но и по всему миру кошки становятся любимыми питомцами и даже членами семьи.
Каких кошек можно встретить в России - смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
На фотографиях запечатлены живописные городские виды, любопытные животные, необычные отражения, красота повседневности и другие сюжеты.
Жюри конкурса подводной фотографии 2018 Underwater Photographer of the Year объявило имена победителей.
Девяносто первая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Женщина родила и бросила ребенка в туалете сухумского рынка в пятницу 1 февраля 2019 года.
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава встретился с послом Республики Никарагуа в Боливарианской Республике Венесуэла Яоска Кальдерон 27 февраля 2019 года.
В Абхазии ореховые деревья болеют так называемой мучнистой росой, грибковыми заболеваниями, негативное влияние также оказывает мраморный клоп.