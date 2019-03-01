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Дикие и величественные: этих кошек можно встретить в России

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© Sputnik / Vitaliy Ankov
Уссурийский тигр Амур в вольере Приморского сафари-парка.

В России 1 марта отмечают день кошек. Для многих людей, не только в России, но и по всему миру кошки становятся любимыми питомцами и даже членами семьи.

Каких кошек можно встретить в России - смотрите в фотоленте Sputnik.

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Дикие и величественные: этих кошек можно встретить в России
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