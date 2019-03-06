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Видеомост с Лерой Адлейба, жюри и организаторами: третий сезон проекта "Ты супер!"

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  • Победительница первого сезона шоу Ты супер! Валерия АДЛЕЙБА во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу Ты супер! в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
  • Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава, пресс-секретарь Илона Авилова, Отец Валерии Адлейба Ахра Адлейба в пресс-центре Sputnik Абхазия.
  • Отец Валерии Адлейба Ахра Адлейба.
  • Участники нового сезона шоу «ТЫ СУПЕР!» в в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
  • Победительница шоу Диана Анкудинова во время пресс-конференции
  • Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина и певец Алексей Воробьев
  • Ведущий шоу Ты супер! Вадим Такманев во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу Ты супер!
  • Участники нового сезона шоу «ТЫ СУПЕР!» в в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
  • Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Андрей Благодыренко и участники нового сезона шоу «ТЫ СУПЕР!» в в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
© Sputnik / Евгения Новоженина
Победитель проекта "Ты супер!" Диана Анкудинова, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко и заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина (справа налево) во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу "Ты супер!" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

Видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум, посвященный началу третьего сезона телевизионного музыкального проекта "Ты супер!", прошел в понедельник 4 марта.

Третий сезон вокального проекта телеканала НТВ стартует в воскресенье 10 марта. В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум.

Творческий мост: организаторы и партнеры рассказали, чего ждать от Ты супер!
© Sputnik
Творческий "мост": организаторы и партнеры рассказали, чего ждать от "Ты супер!"

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал "Ты супер!" одним из самых главных и важных проектов телеканала.

В преддверии телевизионной премьеры, 5 марта, на сцене Государственного Кремлевского дворца прошел большой благотворительный гала-концерт, участниками которого стали дети из нового и предыдущих сезонов международного вокального проекта "Ты супер!".

Конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит ребятам шанс исполнить заветные мечты.

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Теги:
"Ты супер!"


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