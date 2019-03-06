Видеомост с Лерой Адлейба, жюри и организаторами: третий сезон проекта "Ты супер!"

Третий сезон вокального проекта телеканала НТВ стартует в воскресенье 10 марта. В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум.
Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал "Ты супер!" одним из самых главных и важных проектов телеканала.
В преддверии телевизионной премьеры, 5 марта, на сцене Государственного Кремлевского дворца прошел большой благотворительный гала-концерт, участниками которого стали дети из нового и предыдущих сезонов международного вокального проекта "Ты супер!".
Конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит ребятам шанс исполнить заветные мечты.