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Звездные детки и держатели миллиардов в списке богачей по версии Forbes

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© AP Photo. Donna Blankinship
Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос

Кто они - самые богатые, молодые, красивые и звездные миллиардеры планеты.

Бриллиантовые детки, взрослые мужчины, построившие свою империю с нуля, звездные инстаграмщицы - все, кто заработал миллиард в фотоленте Sputnik Армения.

 

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Теги:
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