Звездные детки и держатели миллиардов в списке богачей по версии Forbes

Бриллиантовые детки, взрослые мужчины, построившие свою империю с нуля, звездные инстаграмщицы - все, кто заработал миллиард в фотоленте Sputnik Армения.
Кто они - самые богатые, молодые, красивые и звездные миллиардеры планеты.
Бриллиантовые детки, взрослые мужчины, построившие свою империю с нуля, звездные инстаграмщицы - все, кто заработал миллиард в фотоленте Sputnik Армения.
Онлайн-сервис хранения багажа Stasher составил список из 99 мировых туристических достопримечательностей.
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Вечер, посвященный 90-летию абхазского писателя Фазиля Искандера, прошел в РУСДРАМе в среду 6 марта.
Ежегодно из Абхазии в Россию экспортируют мимозу, которая считается не только "вестником" весны, но и главным атрибутом женского праздника – 8 Марта.
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Посольство России в Эфиопии сообщило о готовности оказать помощь родным трех погибших при крушении Boeing 737 россиян.