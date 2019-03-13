Восточный шик: пакистанская неделя моды

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На улице Правды: как нашли место для Центра Фазиля Искандера Центр Фазиля Искандера планируют открыть в здании библиотеки на улице Правды в Москве осенью 2019 года. О том, как искали подходящее место, какие были сложности и что из "абхазского" будет рядом, читайте в материале Sputnik. 93

Нарушитель абхазо-грузинской границы покончил с собой Гражданин Грузии совершил суицид в подразделении Погрануправления ФСБ России в Абхазии, куда был доставлен после задержания. В настоящее время решается вопрос передачи тела умершего грузинской стороне. 2820