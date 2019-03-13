Восточный шик: пакистанская неделя моды

Модели от кутюр, свадебные и праздничные наряды, созданные лучшими дизайнерами страны — в фотоленте РИА Новости.
Неделя пакистанской моды проходит в городе Карачи.
Модели от кутюр, свадебные и праздничные наряды, созданные лучшими дизайнерами страны — в фотоленте РИА Новости.
Ежегодно в честь прихода весны тысячи жителей греческого города Галаксиди выходят на улицу и забрасывают друг друга разноцветной мукой.
Жәабран (жвабран) – один из традиционных праздников абхазов, относящихся к одному из семи молений божеству Айтар – покровителю домашнего скота. Из семи традиционных обрядов, связанных с божеством Айтар, сохранился только жвабран.
Кто они - самые богатые, молодые, красивые и звездные миллиардеры планеты.
Онлайн-сервис хранения багажа Stasher составил список из 99 мировых туристических достопримечательностей.
Центр Фазиля Искандера планируют открыть в здании библиотеки на улице Правды в Москве осенью 2019 года. О том, как искали подходящее место, какие были сложности и что из "абхазского" будет рядом, читайте в материале Sputnik.
Гражданин Грузии совершил суицид в подразделении Погрануправления ФСБ России в Абхазии, куда был доставлен после задержания. В настоящее время решается вопрос передачи тела умершего грузинской стороне.
13 марта абхазскому поэту Иуа Когония исполнилось бы 115 лет. О том, как молодой парень из Кутола впервые стал публиковаться, как он воспевал Апсуара и почему его называют бессмертным юношей абхазской поэзией, читайте в материале Sputnik.