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Восточный шик: пакистанская неделя моды

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© AFP 2019 / Asif Hassan
Модель во время показа на Пакистанской неделе моды.

Неделя пакистанской моды проходит в городе Карачи.

Модели от кутюр, свадебные и праздничные наряды, созданные лучшими дизайнерами страны — в фотоленте РИА Новости.



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