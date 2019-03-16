Вернуться домой: празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Крыму отметили пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.

Пять лет назад – 16 марта 2014 года - крымчане подавляющим числом голосов из двух предложенных вариантов в бюллетене, выбрали первый: "За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".