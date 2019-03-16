Вернуться домой: празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

Пять лет назад – 16 марта 2014 года - крымчане подавляющим числом голосов из двух предложенных вариантов в бюллетене, выбрали первый: "За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".
В Крыму отметили пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.
Пять лет назад – 16 марта 2014 года - крымчане подавляющим числом голосов из двух предложенных вариантов в бюллетене, выбрали первый: "За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".
Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.
В четверг отмечается Международный день рек. Самые красивые водные потоки мира — в фотоленте Sputnik Литва
Неделя пакистанской моды проходит в городе Карачи.
Ежегодно в честь прихода весны тысячи жителей греческого города Галаксиди выходят на улицу и забрасывают друг друга разноцветной мукой.
Начальник очамчырской Машинно-тракторной станции Вячеслав Шоуа в интервью Sputnik рассказал о том, как с помощью полученной из России техники в районе намерены развивать сельское хозяйство.
Около 70 тысяч пользователей Telegram по всему миру не смогли войти в свои аккаунты в субботу 16 марта из-за проблем с сервером.
В церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме приняли участие руководство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности.