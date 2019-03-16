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Вернуться домой: празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

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© Sputnik / Alexey Malgavko
Крым в эти дни празднует пятилетие со дня референдума о статусе и годовщину воссоединения с Россией.

В Крыму отметили пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.

Пять лет назад – 16 марта 2014 года - крымчане подавляющим числом голосов из двух предложенных вариантов в бюллетене, выбрали первый: "За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".

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Теги:
Россия, Крым


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Вернуться домой: празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
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