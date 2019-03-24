Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья

Деревья в мертвой долине Дидвле, радужный эвкалипт и дуб ангелов - смотрите фото самых необычных деревьев мире в подборке Sputnik.
На нашей планете насчитывается 60 065 видов деревьев. Более половины из них встречаются только в одной стране мира.
Деревья в мертвой долине Дидвле, радужный эвкалипт и дуб ангелов - смотрите фото самых необычных деревьев мире в подборке Sputnik.
Ресторан спроектирован так, чтобы на стекле было минимальное количество отражений, поэтому в дневное время помещение наполнено естественным светом, отфильтрованным зеленоватым цветом воды.
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