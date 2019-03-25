Радужный фейерверк: фестиваль Холи-Мела в Москве

Участники фестиваля осыпали друг друга красками. Помимо этого, в рамках фестиваля прошел конкурс индийского танца, который состоял из нескольких номинаций: классика, народные и "Болливуд".

Также на площадке работали индийский базар и кухня.

Холи – праздник весны, который отмечается в Индии и других странах Южной Азии, пишет РИА Новости. Обычно в этот день индийцы обсыпают друг друга краской и обливают водой. Празднования начинаются накануне полнолуния и продолжаются весь следующий день. В этот день также зажигают костры, которые символизируют победу добра над злом, а также победу бога Вишну над демоницей Холикой.



