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Радужный фейерверк: фестиваль Холи-Мела в Москве

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Организаторы фестиваля предлагают всем гостям приобрести гипоаллергенные и безопасные краски на самом мероприятии.

Фестиваль Холи-Мела прошел в Москве в честь индийского праздника весны.

Участники фестиваля осыпали друг друга красками. Помимо этого, в рамках фестиваля прошел конкурс индийского танца, который состоял из нескольких номинаций: классика, народные и "Болливуд".

Также на площадке работали индийский базар и кухня.

Холи – праздник весны, который отмечается в Индии и других странах Южной Азии, пишет РИА Новости. Обычно в этот день индийцы обсыпают друг друга краской и обливают водой. Празднования начинаются накануне полнолуния и продолжаются весь следующий день. В этот день также зажигают костры, которые символизируют победу добра над злом, а также победу бога Вишну над демоницей Холикой.



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Радужный фейерверк: фестиваль Холи-Мела в Москве
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