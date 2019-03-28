По ступеням вверх: как выглядят самые страшные лестницы в мире

В храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже есть лестница под углом в 70 градусов. Чтобы по ней было удобно забираться, туристам приходится опираться на ступени руками. Лестница храма Ангкор-Ват строилась такой сложной специально, чтобы многочисленные паломники всегда помнили, насколько трудным может быть путь к цели.