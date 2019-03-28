По ступеням вверх: как выглядят самые страшные лестницы в мире

Только самые смелые путешественники отваживаются преодолеть такие крутые подъемы и узкие тропы. Тем, у кого есть боязнь высоты, лучше даже не начинать восхождение на пик Калавантин в Индии или хребет Уайна-Пикчу в Перу.
Отвесные скалы, горные вершины и облака под ногами. Самые крутые лестницы — в фотоленте Sputnik.
Только самые смелые путешественники отваживаются преодолеть такие крутые подъемы и узкие тропы. Тем, у кого есть боязнь высоты, лучше даже не начинать восхождение на пик Калавантин в Индии или хребет Уайна-Пикчу в Перу.
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