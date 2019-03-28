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По ступеням вверх: как выглядят самые страшные лестницы в мире

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  • Лестница с уклоном 70 градусов в храмовом комплексе Ангкор-Ват, Камбоджа
  • Канатная лестница на вершину Халф Дом, США
  • Лестница к пику Калавантин, Индия
  • Лестница в ад на острове Хасима, Япония
  • Лестница с 4444 ступеньками Florli в Норвегии
  • Лестница на горном хребте Уайна-Пикчу в Перу
  • Лестница в Храме Святого Семейства в Барселоне, Испания
  • Лестница у Водопада Котел дьявола, Эквадор
  • Крутая лестница Montagne de Bueren, Бельгия
  • Лестница на горе Хуашань, Китай
  • Лестница Хайку на Гавайях, США
В храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже есть лестница под углом в 70 градусов. Чтобы по ней было удобно забираться, туристам приходится опираться на ступени руками. Лестница храма Ангкор-Ват строилась такой сложной специально, чтобы многочисленные паломники всегда помнили, насколько трудным может быть путь к цели.

Отвесные скалы, горные вершины и облака под ногами. Самые крутые лестницы — в фотоленте Sputnik.

Только самые смелые путешественники отваживаются преодолеть такие крутые подъемы и узкие тропы. Тем, у кого есть боязнь высоты, лучше даже не начинать восхождение на пик Калавантин в Индии или хребет Уайна-Пикчу в Перу.



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По ступеням вверх: как выглядят самые страшные лестницы в мире
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