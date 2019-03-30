Посидеть в Aurus: уникальная экскурсия в НАМИ

Новейшие разработки института, которые можно увидеть благодаря проекту "Открой #Моспром", — в фотоленте РИА Новости.
В эти дни в Москве проходят бесплатные экскурсии в крупнейших предприятиях, в том числе в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ", где был создан президентский автомобиль Aurus.
Новейшие разработки института, которые можно увидеть благодаря проекту "Открой #Моспром", — в фотоленте РИА Новости.
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27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства.
Во всем мире цветет особенный вид вишни - деревья сакуры.
О том, как прошел день приема клопа в Ткуарчале, кто похвастался самым большим "урожаем" и получил за него выручку, читайте в материале Sputnik.
Какую ошибку актерам РУСДРАМа разрешил допустить режиссер Адгур Кове, из-за чего спектакль “Хаджи-Мурат” может не понравиться зрителям и чем был бы доволен Лев Толстой, узнала Амра Амичба, которая побывала на открытии фестиваля “Соотечественники” в столице Мордовии в Саранске 29 марта.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никому не доверит контроль над буферными зонами в Сирии и Иране, так как от указанных территорий исходит серьезная угроза безопасности Турции.