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Посидеть в Aurus: уникальная экскурсия в НАМИ

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© Sputnik / Ilya Pitalev
Институт "НАМИ" — ведущий в России центр автомобилестроения. Он существует с 1920 года.

В эти дни в Москве проходят бесплатные экскурсии в крупнейших предприятиях, в том числе в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ", где был создан президентский автомобиль Aurus.

Новейшие разработки института, которые можно увидеть благодаря проекту "Открой #Моспром", — в фотоленте РИА Новости.

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