Март 2019: лучшие фото месяца

Балерина Марта Луцко в роли Медоры в сцене балета Воронежского государственного театра оперы и балета "Корсар" в постановке Ю. Бурлаки в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.