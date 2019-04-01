17:04 01 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR73.50
Поиск
Фото

Март 2019: лучшие фото месяца

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Снег в селе Верхняя Эшера
© Sputnik / Maksim Blinov
Балерина Марта Луцко в роли Медоры в сцене балета Воронежского государственного театра оперы и балета "Корсар" в постановке Ю. Бурлаки в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.

Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от РИА Новости.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Март 2019: лучшие фото месяца
Сотни людей вышли на митинг против НАТО в Вашингтоне
Нет санкциям: сотни людей вышли на митинг против НАТО в Вашингтоне
Все об особенностях человеческого глаза — инфографика
Глаз-алмаз: все об особенностях человеческого зрения

Соцсети

Sputnikabkhazia