Март 2019: лучшие фото месяца

Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от РИА Новости.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от РИА Новости.
Сухумский маяк был построен в 1861 году.
В эти дни в Москве проходят бесплатные экскурсии в крупнейших предприятиях, в том числе в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ", где был создан президентский автомобиль Aurus.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Отвесные скалы, горные вершины и облака под ногами. Самые опасные лестницы — в фотоленте Sputnik Литва
В Европейскую академию футбола, которую планируют открыть в Сухуме, будут принимать детей в возрасте от пяти до семи лет.
Чтобы поддержать подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана", 31 марта в московском Театре мимики и жеста юные артисты из Абхазии срывали аплодисменты, а взрослые разыгрывали "стопу" легендарного абхазского футболиста, монеты и другие лоты на аукционе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил эффективность скоординированной внешней политики России и Абхазии и заявил о том, что Москва продолжит укреплять позиции республики на международной арене.