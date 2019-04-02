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Профессионалы и студенты: финалисты конкурса Sony World Photography Awards 2019

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Снимок французского фотографа Laetitia Vançon "At the End of the Day", вошедший в список финалистов Sony World Photography Awards 2019.

На конкурсе Sony World Photography Awards представлены лучшие работы, созданные современными фотографами разных стран мира в течение прошедшего года.

Традиционно Sony World Photography Award объединяет сразу несколько конкурсов: "Открытый", "Профессиональный", "Молодежный", "Студенческий", а также национальные конкурсы в 50 странах мира, в том числе уже в четвертый раз в России.



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Профессионалы и студенты: финалисты конкурса Sony World Photography Awards 2019
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