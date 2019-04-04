15:45 04 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.33
  • EUR73.42
Поиск
Фото

Mercedes собранный в России: завод Daimler открылся в Подмосковье

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexey Kudenko
Завод построили в рамках специального инвестконтракта, который гарантирует неизменность налоговой нагрузки на период действия документа.

Немецкий концерн Daimler AG открыл первый в России завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Кадры из подмосковного индустриального парка "Есипово", где расположилось новое производство, — в фотоленте РИА Новости.

По теме

Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Теги:
Daimler AG, Mercedes


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Mercedes собранный в России: завод Daimler открылся в Подмосковье
За чистый воздух: жители Маяка требуют закрытия городской свалки
За чистый воздух: жители Маяка требуют закрыть городскую свалку
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia