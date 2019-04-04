Mercedes собранный в России: завод Daimler открылся в Подмосковье

Кадры из подмосковного индустриального парка "Есипово", где расположилось новое производство, — в фотоленте РИА Новости.
Немецкий концерн Daimler AG открыл первый в России завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Кадры из подмосковного индустриального парка "Есипово", где расположилось новое производство, — в фотоленте РИА Новости.
Сингапурская Singapore Airlines заняла первое место в списке лучших авиакомпаний в мире.
На конкурсе Sony World Photography Awards представлены лучшие работы, созданные современными фотографами разных стран мира в течение прошедшего года.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Сухумский маяк был построен в 1861 году.
Сессия Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялась в четверг 4 апреля.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение девятилетней Виктории Айба, у которой расщелина твердого и мягкого неба.
В феврале изветного режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние диагностировалось как стабильно тяжелое.